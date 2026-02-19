Перше відео на YouTube стало музейним експонатом у британському музеї

Новини

Британський музей Вікторії та Альберта (V&A) відтворив оригінальний вигляд сторінки YouTube та включив до своєї колекції перше завантажене на платформу відео.

Про це повідомляє Euronews.

Протягом 18 місяців куратори та команда цифрової консервації V&A співпрацювали з YouTube, щоб відтворити дизайн платформи від 8 грудня 2006 року.

До музею потрапило 19-секундне відео Me at the zoo, у якому 25-річний співзасновник YouTube Джавед Карім розповідає про слонів. Цей ролик, знятий на цифрову камеру низької роздільної здатності, став поворотним моментом у розвитку користувацького контенту в інтернеті.

Відео досі доступне на YouTube: з моменту публікації 23 квітня 2005 року його переглянули майже 380 мільйонів разів, а кількість лайків перевищує 18 мільйонів.

Старша кураторка V&A Коріна Гарднер назвала проєкт «важливим моментом в історії Інтернету та цифрового дизайну». За її словами, експонат дає змогу показати, як Інтернет формував сучасний світ, від перших платформ для обміну відео до нинішньої цифрової економіки медіа та творців контенту.