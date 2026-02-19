Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік санкції проти РФ через війну в Україні

Новини

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії, запроваджені через війну в Україні.

Про це повідомляє Федеральний реєстр США з офіційними документами уряду.

Йдеться про обмеження, які США вводили у 2014, 2018 та 2022 роках через порушення територіальної цілісності України.

Національний надзвичайний стан, запроваджений США указом № 13660 після анексії Криму у 2014 році, діятиме і після 6 березня 2026 року. Він дозволяє вводити санкції проти людей та організацій, що порушують суверенітет України або незаконно привласнюють її активи.

Інші укази доповнювали цей режим новими категоріями санкцій. Продовження надзвичайного стану гарантує збереження всіх чинних обмежень щодо РФ та повʼязаних структур.