The Wall Street Journal: США виводять усіх своїх військових із Сирії

Адміністрація президента Дональда Трампа ухвалила рішення повністю вивести американський військовий контингент із Сирії. Йдеться про приблизно тисячу військовослужбовців.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За інформацією видання, рішення покладе край майже десятирічній військовій присутності США в Сирії, де американські сили брали участь у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава».

Співрозмовник газети в уряді США зазначив, що американські військові залишаються готовими реагувати на будь-які загрози з боку ІДІЛ у регіоні в межах зобов’язань перед партнерами щодо недопущення відродження терористичної мережі.

Водночас, за його словами, масштабна присутність США більше не є необхідною, оскільки сирійський уряд готовий взяти на себе основну відповідальність за боротьбу з терористичною загрозою.

Чиновник також наголосив, що рішення не повʼязане зі зростанням напруженості у відносинах між США та Іраном.

Процес виведення військ може тривати близько двох місяців. Він включає вже завершене згортання присутності на стратегічних позиціях на північному сході Сирії та поблизу кордонів із Йорданією та Іраком.