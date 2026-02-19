The Wall Street Journal: США виводять усіх своїх військових із Сирії
Автор:
Анастасія Зайкова
Дата:
-
Адміністрація президента Дональда Трампа ухвалила рішення повністю вивести американський військовий контингент із Сирії. Йдеться про приблизно тисячу військовослужбовців.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
За інформацією видання, рішення покладе край майже десятирічній військовій присутності США в Сирії, де американські сили брали участь у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава».
Співрозмовник газети в уряді США зазначив, що американські військові залишаються готовими реагувати на будь-які загрози з боку ІДІЛ у регіоні в межах зобов’язань перед партнерами щодо недопущення відродження терористичної мережі.
Водночас, за його словами, масштабна присутність США більше не є необхідною, оскільки сирійський уряд готовий взяти на себе основну відповідальність за боротьбу з терористичною загрозою.
Чиновник також наголосив, що рішення не повʼязане зі зростанням напруженості у відносинах між США та Іраном.
Процес виведення військ може тривати близько двох місяців. Він включає вже завершене згортання присутності на стратегічних позиціях на північному сході Сирії та поблизу кордонів із Йорданією та Іраком.
- США вперше розпочали військові дії проти угруповання «Ісламська держава» у 2014 році після захоплення ним територій у Сирії та Іраку. У 2015 році американські війська розмістили в Сирії, щоб консультувати місцеві сили — цю місію вони виконували донині.
- Президент Дональд Трамп уже оголошував про виведення військ із Сирії у 2018 році, під час свого першого терміну. Тоді рішення викликало критику всередині адміністрації та призвело до відставки міністра оборони Джима Меттіса. Згодом частину контингенту залишили для охорони нафтових родовищ.