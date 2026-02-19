Українець на BMW врізався в кортеж прем’єр-міністра Чорногорії — є постраждалі
- Світлана Кравченко
У Чорногорії 21-річний громадянин України за кермом BMW зіткнувся з автомобілем із кортежу премʼєр-міністра Мілойка Спаїча. У результаті ДТП є постраждалі.
Про це повідомляє RTCG з посиланням на дані поліції.
Аварія сталася 18 лютого на трасі Матешево — Колашин біля населеного пункту Скрбуша.
Попередньо, українець з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та врізався у службовий автомобіль марки Mercedes-Benz.
Унаслідок аварії троє поліцейських, які були в автівці, травмувалися. Рух транспорту на цій ділянці дороги призупинили.
У поліції додали, що премʼєр Спаїч їхав в іншому авто і не постраждав.