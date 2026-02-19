Цієї ночі росіяни запустили по Україні майже 40 дронів. Атакували Лозову на Харківщині
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
У ніч проти 19 лютого росіяни запустили по Україні 37 ударних дронів. Українська ППО збила 29 з них. Ще кілька безпілотників влучили у чотирьох місцях.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Окупанти поцілили по критичній інфраструктурі міста Лозова на Харківщині. Знеструмлена найбільша котельня міста — від неї залежить опалення 16 тисяч абонентів. У місцевих жителів також виникли проблеми з водопостачанням.