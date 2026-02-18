Україна вимагає від МОК провести внутрішнє розслідування, чому росіянка несла табличку України на відкритті Олімпіади

Новини

Міністерство закордонних справ України вимагає від Міжнародного олімпійського комітету провести внутрішнє розслідування, хто дозволив росіянці нести табличку України на відкритті Олімпійських ігор в Мілані.

Про на брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

Напередодні Associated Press писало, що під час відкриття табличку з написом «Ucraina» перед українськими олімпійцями несла росіянка Анастасія Кучерова. Вона архітекторка, 14 років проживає в Мілані й не відвідувала Росію з 2018 року.

Вона каже, що розподіл країн між волонтерами був випадковим, але коли хореограф запитав, чи є у волонтерів уподобання, Кучерова обрала Україну. AP називає її дії «невеликим актом опору», а розповідь про них — способом росіянки нагадати світові, що війна триває, навіть коли життя в інших місцях триває.

«Коли йдеш поруч із цими людьми, розумієш, що вони мають повне право відчувати ненависть до будь-якого росіянина. Тим не менш, я думаю, що важливо зробити навіть невеликий вчинок, щоб показати їм, що, можливо, не всі люди думають однаково. Українці не мають жодної можливості уникнути цих думок чи ігнорувати існування війни. Тож це їхня реальність. Вони продовжують кохати одне одного, одружуватися чи займатися спортом, їздити на Олімпіаду. Але все це відбувається на руйнівному тлі»», — сказала вона AP.

Речник МЗС Георгій Тихий назвав огидним сам факт того, що МОК обрав росіянку для того, щоб нести табличку України. За його словами, це виходить за межі будь-якої людської моралі та будь-яких принципів.