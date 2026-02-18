Франція розпочала розслідування звʼязків Епштейна з її громадянами. Серед підозрюваних — дипломат

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Франції розпочали нові перевірки, пов’язані із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейн. Слідчі вивчають контакти людей з політичних і дипломатичних кіл, які могли бути пов’язані з його мережею.

Про це пише Reuters.

Зокрема, слідчі досліджують справу французького дипломата Фабриса Ейдана. За однією з версій, він міг передати Епштейну документи Організації Обʼєднаних Націй. Сам дипломат ці звинувачення заперечив.

Підставою для нових перевірок стали матеріали, оприлюднені Міністерством юстиції США. У документах є записи польотів і електронні листи, які показують, що Епштейн регулярно відвідував Париж. Там він мав квартиру в престижному районі неподалік Тріумфальної арки та, за даними слідства, міг підтримувати контакти з впливовими людьми.

П’ятеро прокурорів окремо перевіряють оприлюднені матеріали, щоб з’ясувати, чи могли громадяни Франції бути причетними до сексуальних або фінансових злочинів, пов’язаних із цією справою. Вони вважають, що якщо справа набере розголосу, більше жертв наважаться розповісти свої історії.

Група незалежних експертів Ради ООН з прав людини припускає, що мережа Епштейна могла мати глобальний характер. Адже Франція — єдина держава за межами США, де Епштейн володів нерухомістю, тому нове розслідування може пролити світло на міжнародну частину його діяльності.

Французькі прокурори вже порушували справу щодо зв’язків Епштейна у 2019 році, але її закрили у 2023-му. Однією з причин стала смерть ключового фігуранта — модельного агента Жана-Люка Брюнеля, якого знайшли мертвим у камері французької в’язниці.

Що повʼязує Жана-Люка Брюнеля з Епштейном

Жан-Люк Брюнель — французький модельний агент, який працював у модній індустрії з 1970-х років і володів агентствами у Франції та США. Його вважали одним з найближчих соратників Джеффрі Епштейна.

За свідченнями потерпілих, зокрема Вірджинії Джуффре — однієї з головних обвинувачок у справі Епштейна, Брюнель нібито шукав для фінансиста та його оточення молодих дівчат із неблагополучних родин, обіцяючи їм модельну кар’єру. Джуффре стверджувала, що її саму «передавали» впливовим чоловікам у межах цієї схеми.

Проти Брюнеля роками лунали звинувачення в сексуальному насильстві та торгівлі людьми. У Франції його затримали у 2020 році, але до судового вироку справа не дійшла: у 2022 році його знайшли мертвим у тюремній камері.