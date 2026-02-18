BBC: Росіяни на Олімпіаді проводять масштабну кампанію з фейків — генерують ШІ-відео, щоб виставити українців в поганому світлі

Новини

Масштабна російська операція з дезінформації розповсюдилась на зимові Олімпійські ігри в Мілані, щоб представити українських спортсменів і вболівальників агресивними, корумпованими та неприйнятними.

Про це йдеться в дослідженні експертів BBC Verify.

Із 30 січня есперти BBC Verify проаналізували 43 приклади фейкових новин, якими поділилися з ними незалежні дослідники. BBC Verify відстежує цю операцію вже кілька років. «Матрьошка» — одна з багатьох назв, під якими вона відома. Майже нічого невідомо про те, де працює «Матрьошка», хто нею керує та чи справді вона має звʼязки з Кремлем.

BBC наводить приклад з пресконференції пресзидентки Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі. Спочатку показали справжню пресконференцію Ковентрі Euronews щодо дискваліфікації скелетоніста Владислава Герашкевича через «шолом памʼяті», а за кілька секунд голос Ковентрі починає генерувати штучний інтелект.

Вона «стверджує», що була шокована тим, що українці приїхали в Мілан «заради божевільного політичного піару», що спортсмени поводяться агресивно і що вона клянеться, що «ніколи не зустрічала таких дратівливих людей». Але кадри зі справжньої пресконференції доводять, що Ковентрі не сказала жодної з цих фраз.

BBC Verify бачили, як цю ж тактику використовували, щоб створити діпфейк американського коментатора на зимових Олімпійських іграх, а канадська телекомпанія CBC спростувала ШІ-відео з одним зі своїх журналістів.