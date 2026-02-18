Угорщина та Словаччина зупиняють експорт дизеля до України
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Уряди Угорщини та Словаччини заявили, що країни зупиняють експорт дизеля до України. Усе через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба».
Про це йдеться в пості голови МЗС Угорщини Петера Сіярто та публікації уряду Словачини.
Сіярто звинуватив Україну в тому, що вона поставила під загрозу енергопостачання Угорщини, і вимагає відновити транзит.
«Зеленський вирішив не відновлювати транзит нафти з політичних міркувань, свідомо ставлячи під загрозу енергопостачання Угорщини, тоді як ми відіграємо важливу роль в енергетичній безпеці України. Значна частина імпорту газу, електроенергії та дизельного палива в Україну надходить через Угорщину або з Угорщини. Не можна очікувати, що ми будемо гарантувати енергетичну безпеку іншої країни, коли під загрозою опиняється наше власне енергопостачання», — заявив він.
Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що НПЗ Slovnaft припиняє будь-який експорт до України, а все, що він вироблятиме, буде призначене для словацького ринку.
За його словами, Україна досі не надала жодної інформації про зупинку транзиту «Дружбою», тому посол Словаччини в Україні надіслав офіційну ноту українським представникам з проханням про пояснення.
«Я запропоную нашому послу, щоб він попросив про можливість відвідати Броди. Не тільки його, але й експертну групу зі Словаччини, щоб ми на власні очі побачили, що там сталося, чи є пошкодження такими, як стверджує Україна, чи це вигадка, бо за нашою розвідувальною інформацією він відремонтований і технічно готовий до постачання нафти. Ми також звернемося до Європейської комісії, щоб вона направила моніторингову групу подивитися, що насправді сталося у Бродах, бо якщо це політичний шантаж, як у випадку з газом, то це абсолютно неприйнятно», — сказав Фіцо.
- Транзит нафти трубопроводом «Дружба» територією України зупинився наприкінці січня через масовані російські атаки на українську енергоінфраструктуру. Оскільки Угорщина та Словаччина не мають виходів до моря, вони критично залежать від цього маршруту для отримання російських енергоресурсів.