Угорщина та Словаччина зупиняють експорт дизеля до України

Новини

Getty Images / «Бабель»

Уряди Угорщини та Словаччини заявили, що країни зупиняють експорт дизеля до України. Усе через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба».

Про це йдеться в пості голови МЗС Угорщини Петера Сіярто та публікації уряду Словачини.

Сіярто звинуватив Україну в тому, що вона поставила під загрозу енергопостачання Угорщини, і вимагає відновити транзит.

«Зеленський вирішив не відновлювати транзит нафти з політичних міркувань, свідомо ставлячи під загрозу енергопостачання Угорщини, тоді як ми відіграємо важливу роль в енергетичній безпеці України. Значна частина імпорту газу, електроенергії та дизельного палива в Україну надходить через Угорщину або з Угорщини. Не можна очікувати, що ми будемо гарантувати енергетичну безпеку іншої країни, коли під загрозою опиняється наше власне енергопостачання», — заявив він.

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що НПЗ Slovnaft припиняє будь-який експорт до України, а все, що він вироблятиме, буде призначене для словацького ринку.

За його словами, Україна досі не надала жодної інформації про зупинку транзиту «Дружбою», тому посол Словаччини в Україні надіслав офіційну ноту українським представникам з проханням про пояснення.

«Я запропоную нашому послу, щоб він попросив про можливість відвідати Броди. Не тільки його, але й експертну групу зі Словаччини, щоб ми на власні очі побачили, що там сталося, чи є пошкодження такими, як стверджує Україна, чи це вигадка, бо за нашою розвідувальною інформацією він відремонтований і технічно готовий до постачання нафти. Ми також звернемося до Європейської комісії, щоб вона направила моніторингову групу подивитися, що насправді сталося у Бродах, бо якщо це політичний шантаж, як у випадку з газом, то це абсолютно неприйнятно», — сказав Фіцо.