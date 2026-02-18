«Нова пошта» запрацювала у США. Як відправити посилку в Україну

Новини

Нова пошта

«Нова пошта» вийшла на ринок США. Це вже 17-та країна, де працює українська компанія.

Про це 18 лютого повідомила пресслужба компанії.

«Нова пошта» розпочала співпрацю з американською компанією UPS. Тепер відправити документи чи посилки до 30 кг із США в Україну можна з понад 6 000 партнерських пунктів UPS Store, розташованих по всій країні.

Знижку 15% на першу доставку можна отримати до кінця лютого, зареєструвавшись на сайті.

Далі — створити посилку онлайн, отримати унікальний QR-код, занести запаковану посилку у будь-який UPS Store і показати оператору QR-код для відправки. Обрати найближчу точку сервісу можна на сайті або в мобільному застосунку «Нової пошти».

Термін доставки — від семи днів. Вартість залежить від ваги та варіюється від $25 (за посилки до 1 кг) до $200 (посилки вагою понад 20 кг).