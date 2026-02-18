Опитування: Рівень схвалення імміграційної політики Трампа досяг нового мінімуму. Президент втрачає підтримку навіть серед чоловіків

Новини

Getty Images / «Бабель»

Рівень схвалення імміграційної політики президента США Дональда Трампа серед американців упав до найнижчого показника з моменту його повернення до Білого дому. Зокрема, президент почав втрачати підтримку серед чоловіків.

Про це свідчать результати нового опитування Reuters / Ipsos.

Лише 38% респондентів заявили, що Трамп добре справляється з питанням імміграції — одним із пріоритетів його адміністрації. У січні цей показник становив 39%, а в перші місяці після повернення до влади сягав 50%.

Крім того, нове опитування показало, що за останні тижні підтримка імміграційної політики Трампа серед чоловіків суттєво знизилася у порівнянні з кінцем минулого року. Чоловіки відіграли ключову роль у його перемозі на виборах 2024 року, і протягом більшої частини 2025-го рівень схвалення його імміграційної політики серед них тримався близько 50%. Тепер лише 41% чоловіків підтримують його дії у цій сфері. Серед жінок підтримка знизилася з приблизно 40% протягом більшої частини 2025 року до 35% в останньому опитуванні.

Трамп розпочав свій термін із загальним рейтингом схвалення 47%, але останніми тижнями він тримається на найнижчих показниках за час президентства: 38% респондентів в останньому опитуванні схвалюють його роботу — стільки ж, як і в опитуванні 23—25 січня.

Опитування проводили онлайн по всіх США серед 1 117 дорослих американців, статистична похибка становить 3 відсоткові пункти.