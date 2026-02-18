Шість спортсменів з Росії виступлять на зимовій Паралімпіаді під своїм прапором — вперше з 2014 року

Новини

Паралімпійський комітет РФ

Шестеро російських і четверо білоруських спортсменів виступатимуть під прапорами своїх країн на майбутніх зимових Паралімпійських іграх.

Цю інформацію Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) підтвердив BBC Sport.

У вересні МПК скасував заборону на участь спортсменів із цих двох країн в Іграх. Втім чотири міжнародні федерації, які відповідають за всі шість видів спорту на зимовій Паралімпіаді, вирішили зберегти свої обмеження.

Але у грудні Росія та Білорусь виграли апеляцію проти Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу у Спортивному арбітражному суді, що дозволило їхнім спортсменам виступати й набирати рейтингові очки.

Таким чином Паралімпійський комітет Росії отримав загалом шість квот: дві у парагірськолижному спорті (один чоловік і одна жінка), дві у паралижних перегонах (один чоловік і одна жінка) та дві у парасноубордингу (обидві — чоловіки). Паралімпійський комітет Білорусі отримав загалом чотири квоти, всі — у лижних перегонах (один чоловік і три жінки).

Міністерка культури Великої Британії Ліза Ненді назвала це «абсолютно неправильним рішенням».

«Дозвіл спортсменам із Росії та Білорусі виступати під власними прапорами, поки триває жорстоке вторгнення в Україну, надсилає жахливий сигнал. Міжнародний паралімпійський комітет має терміново переглянути це рішення», — написала Ненді в X.

Це буде перший випадок, коли російський прапор майорітиме на Паралімпійських іграх із часів Сочі-2014 — спершу через державну допінгову програму країни, а згодом через вторгнення в Україну у 2022 році.

Зимові Паралімпійські ігри в Мілані-Кортіні відбудуться з 6 по 15 березня.