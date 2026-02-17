Як «українські» листи про замінування шкіл підігрівають антиукраїнську передвиборчу кампанію Орбана. Світові медіа про війну 17 лютого

Новини

«Бабель»

Сьогодні в центрі уваги світових медіа новий раунд перемовин між Україною та Росією в Женеві. Редакційна колегія Bloomberg пише, що Путін використовує переговори, аби виграти час та імітувати переговорний процес, щоб не потрапити під тиск США. Водночас The Washington Post зауважує, що Москва не досягла головної мети — не змогла змусити Україну прийняти її умови та похитнути позиції Володимира Зеленського при владі, тому час насправді не на боці Росії. За словами західних посадовців, російська економіка слабшає, а за останні два місяці армія РФ зазнала більших втрат, ніж змогла компенсувати. У Кремлі також розуміють, що шанси укласти вигідну для себе угоду зменшуються, адже адміністрація Дональда Трампа може зосередитися на проміжних виборах у США і залежно від їхнього результату втратити частину політичних позицій.

Напередодні виборів в Угорщині влада країни заявила, що понад десяток шкіл і державних установ отримали листи з погрозами про мінування, нібито написані українською мовою. У них ішлося про бомби у спеціальних контейнерах, «які не виявлять навіть службові собаки». Про це розповідає Financial Times, зазначаючи, що жодних доказів зв’язку цих листів з Україною немає, а сама історія має ознаки можливої провокації, яка підігріває антиукраїнські настрої та може бути вигідною прем’єру Віктору Орбану напередодні голосування. Видання пише, що вперше за 16 років Орбан стикається з реальною загрозою втратити владу. Саме тому він повторює тези Кремля про те, що допомога Києву нібито затягує війну, шкодить угорським платникам податків і ставить під загрозу дешеві російські енергоносії.

Підтримка Орбана з боку Росії є «очевидною» і вписується у звичну для Москви практику дезінформації та операцій під чужим прапором, яку вона застосовувала для впливу на вибори у країнах Центральної та Східної Європи, заявив експерт з питань Росії Андраш Рац із Німецької ради з міжнародних відносин. «Уряд Угорщини — це найцінніший актив, який росіяни коли-небудь мали в ЄС», — так Рац пояснив, чому Москва хоче утримати Орбана при владі.

Читайте також інтерв’ю колишньої держсекретарки США Гілларі Клінтон для Der Spiegel, у якому вона сказала, що Путін перешкоджав її обранню в президенти у 2016 році через Україну. «Путін знав, що я зроблю все, що в моїх силах, щоб захистити такі держави, як Україна. Я не кажу, що могла б запобігти вторгненню, але я б ніколи не відвернулася від України». Вона назвала політику Трампа щодо Києва ганебною і сказала, що він ніколи серйозно не критикував Путіна, бо захоплюється владою, яка «не підлягає системі стримувань і противаг».

