У Ленінградській області стався вибух у військовій комендатурі — зруйновані два поверхи

У місті Сертолово Ленінградської області Росії стався вибух у комендатурі на території військової частини.

Про це пишуть російські медіа, зокрема «Агентство», а також російські телеграм-канали.

У будівлі зруйновані третій і четвертий поверхи та горище. Загинули троє людей, ще кілька можуть бути під завалами.

Комендатура розташована на території 56 учбового центру Міністерства оборони РФ. Там готують спеціалістів танкових і мотострілецьких військ, звʼязківців, розвідників, операторів дронів і РЕБ.

У грудні 2025 року на полігоні центру відкрили перший «Науково-технічний центр народного ВПК». Там перевіряють винаходи для війни проти України.

«Агентство» пише, що це перший вибух у комендатурі на території РФ з початку війни. У 2022 році вибух стався у російській комендатурі в окупованому Мелітополі Запорізької області. «Агентство» також не змогло знайти випадки, коли атаки на військкомати закінчувались загибеллю людей.