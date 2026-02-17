«Святий Грааль» Pokémon: Логан Пол встановив рекорд, продавши рідкісну картку з Пікачу за $16,5 млн

Новини

Пʼять років тому інфлюенсер та рестлер Логан Пол встановив світовий рекорд, придбавши картку з Пікачу за $5,275 мільйона. Це виявилося вигідною інвестицією — тепер він продав цю картку за $16,492 мільйона, додавши до неї ланцюжок з діамантами.

Про це пише CNN.

Рідкісну картку Pikachu Illustrator — одну з лише 39, створених для конкурсу ілюстрацій Pokémon наприкінці 90-х — 16 лютого продали на аукціоні Goldin.

Вважається, що після сплати аукціонних зборів вона принесла зірці WWE понад $8 млн прибутку — угоду він назвав «абсолютно божевільною».

Аукціон тривав 42 дні й завершився лише після кількох годин продовжених торгів у понеділок. За мить у кадрі з’явився представник Guinness World Records і підтвердив, що Пол продав найдорожчу колекційну картку в історії аукціонів.

Цього разу картку продали в спеціальному ланцюжку, який Пол носив на WrestleMania 38, пообіцявши особисто передати її переможцю торгів.

Pokémon — найприбутковіша медіафраншиза у світі, що випередила навіть Disney і Star Wars. Вартість карток стрімко зросла: за останні 20 років вони обігнали спортивні картки та перевищили показники індексу S&P на 3000%.

За словами Голдіна, Illustrator вважають «Святим Граалем» серед усіх карток Pokémon, а екземпляр Пола — саме той, про який мріють колекціонери, адже він практично бездоганний: це єдина картка Illustrator з оцінкою Grade 10 від агенції автентифікації PSA.

Під кінець торгів ціна певний час трималася на рівні $6,882 млн, але хвиля ставок в останні години підняла фінальну суму до $16,492 млн після 97 ставок.

Пол отримав цю ультрарідкісну картку у липні 2021 року, обмінявши власну Pikachu Illustrator з оцінкою Grade 9 (вартістю $1,275 млн) і доплативши $4 млн готівкою. Лише вісім карток Pikachu Illustrator мають оцінку PSA Grade 9, а проданий Полом екземпляр — єдиний із найвищою оцінкою Grade 10.