ДТЕК потрібно €300 мільйонів, щоб відновити генерацію перед наступною зимою

ДТЕК оцінила відновлення пошкоджених росіянами електростанцій у €300 млн. Частину коштів компанія покриє сама, але ще €150 млн потрібно залучити ззовні, щоб встигнути підготуватися до наступної зими.

Про це повідомив генеральний директор енергохолдингу Максим Тімченко на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає Інтерфакс-Україна.

«Для нашої компанії ми визначили бюджет відновлення зруйнованого, що становить €300 млн до наступного року. Половину цієї суми ми вже забезпечили з власних ресурсів. Тепер ми звертаємося до колег і партнерів із проханням закрити решту — приблизно €150 млн, щоб відновити 4 000 МВт потужностей», — сказав він.

Цієї потужності ДТЕК буде достатньо для проходження наступного опалювального періоду 2026—2027 років.

За словами Тімченка, відновлення теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей є найшвидшим і найдешевшим шляхом підготуватись до наступної зими, який потребує менших інвестицій. Однак замовлення потрібно розміщувати просто зараз.

CEO пояснив, що з моменту виділення фінансування до моменту підключення обладнання проходить як мінімум 10 місяців, тому травень цього року є «червоною лінією», до якої треба встановити чіткий план фінансування та виконання робіт, щоб встигнути їх завершити до настання зими.

«До травня ми маємо на рівні уряду повністю розуміти: ось перелік обладнання, яке нам потрібно, ось джерело фінансування, і ми розміщуємо замовлення на виробництво […] У питанні відновлення зруйнованих підстанцій і генерації травень є крайнім терміном», — наголосив він.