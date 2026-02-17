У Німеччині готують нові обмеження на використання соціальних мереж дітьми

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Німеччині правлячі партії готують нові обмеження на використання соціальних мереж дітьми. Йдеться про можливу заборону доступу для дітей до 14 років і обмежений доступ для підлітків віком від 14 до 16 років.

Про це повідомляє Bloomberg.

16 лютого пропозицію підтримала Соціал-демократична партія Німеччини, яка веде переговори з консерваторами з Християнсько-демократичного союзу. Обидві сили входять до правлячої коаліції на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом.

Заступник голови парламентської фракції СДПН Арманд Цорн пояснив, що мета ініціативи — захистити дітей і підлітків у цифровому середовищі. За його словами, для підлітків старшого віку платформи повинні пропонувати спеціально відфільтрований контент без небезпечних алгоритмів чи насильства.

Соціал-демократи також пропонують змінити правила і для дорослих користувачів: алгоритмічні рекомендації, які формують стрічку новин, можуть вмикатися лише за окремою згодою людини, а не автоматично.

Очікується, що спільну ініціативу уряд Німеччини може погодити пізніше цього року. Bloomberg вважає, що такі кроки можуть загострити відносини з великими американськими технологічними компаніями, особливо напередодні запланованих переговорів Мерца у США з президентом Дональдом Трампом.

Масова заборона соцмереж для дітей у світі

У грудні 2025 року Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років. Влада країни пояснювала своє рішення тим, що соцмережі можуть шкодити дітям — наприклад, впливати на їхнє фізичне і ментальне здоровʼя.

У січні Франція підтримала в першому читанні законопроєкт про заборону соцмереж дітям до 15 років. Далі законопроєкт розгляне Сенат (верхня палата парламенту), і якщо він внесе якісь зміни, то за документ знову голосуватимуть у Національній асамблеї. У разі ухвалення закону Франція стане першою країною в Європі, яка запровадить повну заборону соцмереж для дітей до 15 років.

Велика Британія та Іспанія також хочуть заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років, а Греція близька до оголошення аналогічної заборони для дітей віком до 15 років, повідомляє джерело Reuters.