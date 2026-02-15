Норвезький лижник став найтитулованішим спортсменом в історії зимової Олімпіади — виграв девʼять золотих медалей

Новини

Лижник із Норвегії Йоганнес Клебо здобув перемогу в складі естафетної команди на Олімпійських іграх 2026 в Італії і завоював свою рекордну девʼяту золоту медаль у карʼєрі.

Про це пише The Guardian.

Срібло в естафеті 4×7,5 кілометра, що відбулася 15 лютого, завоювала збірна Франції, а бронзовими призерами стали італійські спортсмени.

Для Йоганесса Клебо це четверте золото на цій Олімпіаді — окрім чоловічої естафети, він також став першим у чоловічому класичному спринті, у гонці на 10 кілометрів із роздільним стартом і в скіатлоні.

Ще три медалі він виборов на Олімпіаді 2018 року в місті Пхьончхан (Південна Корея) і дві в Пекіні (Китай) 2022 року. Так норвежець став найтитулованішим спортсменом в історії зимових Олімпійських ігор (у всіх видах спорту).

За кількістю золотих медалей, виграних на Олімпіадах, Клебо обійшов попередніх рекордсменів — біатлоніста Уле-Ейнара Бьорндалена і лижників Бьорна Делі та Маріт Бйорген. Кожен з них має вісім золотих нагород.

Очікується, що Клебо здобуде ще дві золоті медалі в чоловічому командному спринті 18 лютого та в забігу на 50 кілометрів 21 лютого.