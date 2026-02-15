Професор Йосип Лось не зміг оскаржити звільнення з ЛНУ. Його звинувачували в домаганнях

Новини

Львівський апеляційний суд відмовився скасувати наказ про звільнення 88-річного професора Йосипа Лося з посади викладача факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Про це пише Zahid.net.

Лось намагався поновитись в університеті через суд ще у липні 2025 року, але тоді Галицький районний суд відмовився скасувати наказ про звільнення. Тож професор вирішив оскаржити це рішення в апеляції.

Апеляційний суд проаналізував викладені у медіа свідчення постраждалих і підтвердив це рішення Галицького райсуду.

Що передувало

Першою про домагання з боку Йосипа Лося у лютому 2025 року написала журналістка Катерина Родак. Вона розповіла про події, які сталися з нею у віці 19 років.

За її словами, Йосип Лось зачинився з нею у своєму кабінеті, щоб прийняти залік, а «у якийсь момент він взяв мене за руку і почав її гладити, піднімаючи вверх рукав светра». Також він розповідав, що дівчині вже час вагітніти, перестати спілкуватися з подругами й не носити джинси з оголеними колінами, бо це «збуджує і відволікає викладачів». У коментарях під публікацією Катерини Родак інші жінки теж поділилися своїми історіями.

26 лютого професора Лося відсторонили від роботи в університеті. Усі звинувачення проти себе він заперечував. Інформацію про домагання також перевіряла поліція.

3 березня Комісія з питань етики та професійної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка рекомендувала ректорові навчального закладу звільнити викладача. За кілька днів Лося звільнили.