Українські військові вдарили по нафтовому терміналу на півдні Росії, він горить

Новини

Українські війська атакували нафтовий термінал на півдні Росії та «Панцир-С1» у Криму.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У районі селища Волна (Краснодарський край) під атакою був нафтовий термінал «Таманьнафтогаз», там спалахнула пожежа.

Біля Качі (Крим) знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».

Також за добу війська атакували: