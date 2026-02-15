Українські військові вдарили по нафтовому терміналу на півдні Росії, він горить
- Автор:
- Ольга Березюк
- Дата:
-
Українські війська атакували нафтовий термінал на півдні Росії та «Панцир-С1» у Криму.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
У районі селища Волна (Краснодарський край) під атакою був нафтовий термінал «Таманьнафтогаз», там спалахнула пожежа.
Біля Качі (Крим) знищено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».
Також за добу війська атакували:
- ремонтний підрозділ артбригади армії РФ у районі Вільного (Донецька область);
- позиції росіян біля Любимівки (Запорізька область).