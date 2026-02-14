Втрати росіян, гарантії безпеки та ракети, які Україні зараз потрібні найбільше. Про що говорив Зеленський у виступі в Мюнхені

Новини

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський розповів про втрати росіян, гарантії безпеки та ракети, які Україні зараз потрібні найбільше.

Про це стало відомо з ютуб-трансляції.

За словами Зеленського, нині в Україні немає жодної електростанції, яку б не пошкодили російські удари, але ми досі виробляємо електроенергію. Тому нам потрібні ракети ППО — ті, що надали партнери в неділю, цього четверга вже використали.

Зокрема, йдеться про ракети для Patriot, NASAMS та IRIS-T. На другому місті за необхідністю — енергетична допомога, на третьому — членство в ЄС.

«Немає жодної країни Європи, яка змогла б захиститися, покладаючись лише на власні технології та кошти», — сказав президент.

Також український лідер розповів про втрати росіян: 156 солдатів — це ціна, яку РФ платить за кожен кілометр окупованої української землі на Донеччині. Щомісяця Росія мобілізує приблизно 40 тисяч людей.

Лише у грудні українські війська знешкодили 35 тисяч росіян — убили та важко поранили. У січні російських атак було менше, а втрати Росії становили майже 30 тисяч убитих і поранених.

Також Зеленський розповів, що Україна готова підписати домовленості зі США та Європою. Угода про гарантії безпеки має прикріплятися до будь-якої угоди про завершення війни.

«Україна зробить усе, щоби переговори були успішними, ми на постійному звʼязку з Віткоффом і Кушнером», — заявив Зеленський.

Також президент заявив, що Україна буде готова до виборів за умови двомісячного припинення вогню.