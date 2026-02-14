Bloomberg: Британія обговорює з іншими європейськими країнами можливість затримувати судна тіньового флоту РФ

Новини

Британія разом зі скандинавськими країнами та державами Балтії обговорює можливість затримувати танкери російського тіньового флоту.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За інформацією агентства, міністр оборони Британії Джон Гілі провів зустріч із колегами з країн Північної Європи та Балтії на полях Мюнхенської безпекової конференції. Обговорення відбулося в межах формату «Обʼєднані експедиційні сили» — оборонної коаліції з десяти держав, які співпрацюють у сфері безпеки в Північній Атлантиці та Балтійському морі.

До переговорів також долучився начальник Генштабу британської армії Річард Найтон, який представив варіанти можливих дій, зокрема проведення спільних операцій із затримання суден. За словами співрозмовників Bloomberg, частина країн вважають, що необхідно діяти активніше, щоб обмежити можливості Росії експортувати нафту в обхід санкцій.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що загальна атмосфера зустрічі свідчила про готовність до більш рішучих кроків. Водночас глава МЗС країни Маргус Цахкна зазначив, що деякі учасники дискусії побоюються можливої ескалації.

За даними джерел, як приклад розглядають дії США поблизу Венесуели, де затримали кілька танкерів, пов’язаних із порушенням санкцій. Водночас поки що незрозуміло, наскільки активно до нової ініціативи долучаться самі США, хоча координація між сторонами, ймовірно, відбуватиметься.

Британія вже допомагала СШАзатримувати нафтові танкери, а французькі Військово-морські сили перехоплювали судна, які прямували з Росії до Середземного моря. Обговорювані кроки можуть стати новим етапом у спробах обмежити експорт російської нафти та посилити санкційний тиск.