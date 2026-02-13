У Росії заблокували сайт проєкту «Хочу вернуть», де публікували дані про загиблих і поранених військових РФ
- Світлана Кравченко
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Роскомнагляд заблокував на території РФ сайт проєкту «Хочу вернуть», де публікувалися дані про втрати особового складу російської армії.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який створив цей сайт.
Там доступна інформація про понад 156 тисяч загиблих і 96 тисяч поранених російських військових — їхні імена та прізвища, номери жетонів і військових частин, діагнози та дати поранень чи смерті.
Проєкт запустили в січні цього року, а вже через місяць Росія почала банити його на своїй території. У Штабі кажуть, що, попри блокування сайту, сотні користувачів із РФ щодня переглядають базу втрат, але тепер з VPN.
«Влада РФ боїться показувати власному суспільству реальні наслідки війни проти України. Та кожен, хто відвідує сайт «Хочу вернуть», усвідомлює справжню ціну розпочатого Путіним повномасштабного вторгнення», — підкреслюють у Координаційному штабі.
- Станом на кінець листопада 2025 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 152 142 загиблих російських військових. З них 67% — із сільської місцевості та міст з населенням до 100 тисяч людей. Притому в таких населених пунктах проживає менш ніж половина населення Росії.