У Росії заблокували сайт проєкту «Хочу вернуть», де публікували дані про загиблих і поранених військових РФ

Новини

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Роскомнагляд заблокував на території РФ сайт проєкту «Хочу вернуть», де публікувалися дані про втрати особового складу російської армії.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який створив цей сайт.

Там доступна інформація про понад 156 тисяч загиблих і 96 тисяч поранених російських військових — їхні імена та прізвища, номери жетонів і військових частин, діагнози та дати поранень чи смерті.

Проєкт запустили в січні цього року, а вже через місяць Росія почала банити його на своїй території. У Штабі кажуть, що, попри блокування сайту, сотні користувачів із РФ щодня переглядають базу втрат, але тепер з VPN.

«Влада РФ боїться показувати власному суспільству реальні наслідки війни проти України. Та кожен, хто відвідує сайт «Хочу вернуть», усвідомлює справжню ціну розпочатого Путіним повномасштабного вторгнення», — підкреслюють у Координаційному штабі.