Майбутнє війни в Україні — «сіра зона», де воюватимуть переважно безпілотники. Світові медіа про російсько-українську війну 13 лютого

Останні три роки Мюнхенська конференція з безпеки була важливим майданчиком для складних переговорів щодо війни Росії проти України. Але цього року вона, найімовірніше, лише покаже, у який глухий кут ці переговори зайшли, пише Politico. Шестеро європейських чиновників сказали, що вони не очікують жодних результатів — максимум чергові заяви про солідарність. За даними джерел видання, США чітко дали зрозуміти Києву, що не підпишуть угоду про гарантії безпеки, поки Україна і Росія не домовляться загалом про завершення війни. У Білому домі запевнили, що Дональд Трамп не використовує цю угоду як інструмент тиску на Володимира Зеленського.

Але, за словами народного депутата України Ярослава Юрчишина в коментарі The New York Times, на практиці адміністрація Трампа погрожує вийти з переговорного процесу, якщо Україна не буде готова до поступок — зокрема щодо виборів. Юрчишин, посилаючись на інформацію, яку обговорювали в парламенті, зазначив, що під час переговорів в Абу-Дабі цього місяця американська сторона закликала Україну провести вибори 15 травня. Водночас досі незрозуміло, які саме кроки готова зробити адміністрація Трампа, якщо не отримає бажаних поступок — у питанні Донеччини й президентських виборів. Саме через це Україна нині змушена балансувати: з одного боку — намагатися не втратити підтримку США і відповідати їхнім очікуванням, а з іншого — не переходити межу й не погоджуватися на неприйнятні поступки, зауважує видання.

«Сіра зона» — це майбутнє війни в Україні, пише колишній гендиректор Google та інвестор у дронові технології Ерік Шмідт для Financial Times. За його словами, це простір між арміями, де воюватимуть переважно безпілотники, а не люди. Завдяки супутниковому зв’язку, точній системі GPS і дешевим радіомережам війна перетвориться на протистояння «дрон проти дрона» ― коли багато недорогих апаратів діятимуть разом, як єдина зброя. Хто виграє ці повітряні бої, той зможе просуватися далі за допомогою безпілотних наземних і морських машин. Вони першими візьмуть на себе удари, а солдати зайдуть вже після них, пояснює Шмідт. У майбутньому між Україною та Росією може з’явитися «стіна з дронів» — автоматизований, озброєний кордон, що постійно контролює територію, тоді як тисячі балістичних і крилатих ракет з обох боків підтримуватимуть затяжний глухий кут.

Десятки світових медіа продовжують говорити про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича через його «шолом пам’яті» на зимових Олімпійських іграх. Його історія з’явилася на перших шпальтах світових видань, як-от The Guardian, CNN, The New York Times і The Telegraph.

Оглядач Джордж Вілл у колонці для The Washington Post порівнює вторгнення Путіна в Україну з війною Сталіна проти Фінляндії 1939–1940 років і наголошує, що Кремль знову переоцінив свої сили. Вілл робить висновок, що США та Європа можуть забезпечити Путіну справді похмуре майбутнє, якщо використають на фінансування Києва заморожені російські активи, перекриють тіньові схеми продажу нафти й не дозволять Кремлю диктувати умови безпеки для України ― інакше будь-яка угода стане лише «гарячим ґнотом».

