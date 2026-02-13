Український гонщик Бондарев став першим українцем, який здобув титул у «Формулі-4»
- Світлана Кравченко
Гонщик Олександр Бондарев став першим чемпіоном UAE4 від «Формули-4» з України.
Про це він розповів у соцмережах.
UAE4 Series — це одна з регіональних серій «Формули-4», що проходить в Об’єднаних Арабських Еміратах. Вона є частиною міжнародної системи підготовки молодих гонщиків до вищих категорій автоспорту.
У заїзді фінального етапу серії в Катарі 16-річний Бондарев фінішував пʼятим. Цього результату вистачило, щоб здобути чемпіонство сезону. Таким чином, Бондарев здобув перший у карʼєрі титул у загальному заліку «Формули-4».
Раніше українець вигравав лише залік новачків E4 у 2025 році. Тепер же він став повноцінним чемпіоном серії.
Серія F4 вважається стартовою сходинкою до професійного автоспорту та потенційно до «Формули-1», тому перемога Бондарева є важливим кроком для представництва України на міжнародній гоночній арені. Після цієї перемоги Бондарев продовжить сезон 2026 року в італійській «Формулі-4».