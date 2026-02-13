У Польщі ухвалили амністію для поляків, які воюють за Україну

Новини

Генеральний штаб ЗСУ / Telegram

Польський Сейм (нижня палата парламенту) ухвалив законопроєкт, що звільняє від відповідальності поляків, які воюють на боці України.

Про це пише Polskie Radio 24.

Рішення було майже одноголосним: 406 депутатів проголосували за законопроєкт, 19 утрималися, а четверо виступили проти.

Загалом польське законодавство забороняє громадянам воювати на боці іншої держави — це карається увʼязенням від трьох місяців до 5 років. Однак тепер тих, хто воює на боці України, звільнять від покарання. Це стосується і тих поляків, яких уже засудили.

Амністія охоплюватиме період із 6 квітня 2014 року, коли почалися перші бої на Донеччині. Наразі точно невідомо, скільки саме польських добровольців воювали на боці України.