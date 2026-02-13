Китай готує нові правила, які обмежать використання сенсорних панелей в авто

Новини

Китай готує нові правила для автомобілів, які можуть обмежити використання сенсорних панелей у салонах. Регулятори пропонують, щоб ключові функції безпеки керувалися не через екрани, а фізичними кнопками та перемикачами.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ідеться про такі функції, як сигнали повороту, аварійна сигналізація, перемикання передач і кнопка екстреного виклику — вони мають бути винесені на окремі елементи керування певного розміру, щоб водій міг користуватися ними, не відволікаючись.

Ініціатива спрямована проти тенденції до салонів, де більшість налаштувань перенесені на сенсорні дисплеї. Такий підхід використовують, зокрема, Tesla, а також китайські виробники електромобілів BYD і Xiaomi. Китайські регулятори пояснюють, що зростає занепокоєння через аварії, пов’язані з відволіканням водіїв і можливими збоями електроніки.

Окремо в проєкті прописані вимоги до систем автоматизованого водіння. Такі системи повинні доводити рівень безпеки, не нижчий за «уважного водія», і мати можливість безпечно зупинити автомобіль у разі несправності або якщо водій не реагує на попередження.

Також документ передбачає, що виробники мають надавати докази безпеки своїх технологій та передбачати можливість дистанційної допомоги для повністю автономних машин. Це розглядають як один з кроків до ширшого використання роботаксі в Китаї.