Bloomberg: Уперше з кінця Холодної війни Європа обговорює розробку власної ядерної зброї

Новини

Європейські країни вперше з часів закінчення Холодної війни обговорюють створення власної ядерної системи оборони, оскільки США більше не є надійним військовим партнером.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Зараз тільки Велика Британія і Франція мають атомну зброю. За словами джерел, очікується, що президент Франції Емманюель Макрон у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції запропонує решті Європи ядерне стримування.

Заміна «ядерної парасольки» США новими європейськими озброєннями є недоступною за ціною для більшості країн, окрім інших проблем, зазначають експерти. Континент уже витрачає величезні кошти на посилення звичайної військової потужності. У 2025 році Європейський Союз разом із Великою Британією витратили на оборону понад $530 мільярдів — це більше ніж половина ВВП Польщі.

У Bloomberg зазначають: маючи достатньо коштів, інші європейські країни теоретично могли б придбати ядерні ракети. Але це вимагало б болючих рішень: високих витрат і порушення міжнародних договорів, якщо країни захочуть розробляти власний арсенал, або ж прийняття того, що зобов’язання захищати союзника майже напевно означає ризик самому стати мішенню для атаки.

Тому Європа діє обережно. Як повідомило джерело, чиновники, розглядаючи це питання, уважно стежать за сигналами, які вони надсилають Росії, тому обговорення відбуваються у двосторонньому або тристоронньому форматі між країнами з високим рівнем довіри.

Країни, які беруть участь у цих обговореннях, зазвичай розміщують на своїй території військові об’єкти США, розташовані близько до Росії та відчувають безпосередню загрозу з боку РФ. За словами співрозмовника Bloomberg, перемовини відбуваються на глибокому військовому рівні — навіть міністри можуть про них не знати.