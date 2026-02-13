Європа запустила найсильнішу ракету Ariane 6 із супутниками Amazon на противагу Starlink Маска

Новини

Європа успішно запустила важку ракету Ariane 6, яка вивела на орбіту супутники інтернет-проєкту Project Kuiper. Запуск відбувся з космодрому у Французькій Гвіані.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ракету запустило Європейське космічне агентство. Це перший із 18 запланованих запусків Ariane 6. На борту було 32 супутники компанії Amazon, які стануть частиною глобальної мережі супутникового інтернету.

Проєкт має посилити конкуренцію з мережею Starlink, яку розвиває Ілон Маск. Власником Project Kuiper є засновник Amazon Джефф Безос.

Важка версія ракети Ariane 6 із чотирма прискорювачами може виводити на низьку навколоземну орбіту понад 20 тонн вантажу — приблизно вдвічі більше, ніж легша версія ракети.

У космічній галузі цей запуск називають важливим кроком для Європи. Після кількох років затримок і технічних труднощів агентство отримало можливість знову конкурувати на ринку комерційних запусків і супутникового інтернету.

Попереду ще 17 місій. У межах програми планують розгорнути сузір’я приблизно із 3 200 супутників, щоб забезпечити глобальне інтернет-покриття і скласти конкуренцію нинішнім лідерам ринку.