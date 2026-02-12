Зеленський: Краще не укладати жодної угоди, ніж змусити свій народ прийняти погану

Новини

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна не програє війну з Росією. Але він не погодиться на мир на принизливих умовах.

Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Саймону Шустеру для видання The Atlantic.

«Я краще не укладу жодної угоди, ніж змушу людей прийняти погану», — сказав він, підкресливши, що Україна готова продовжувати боротьбу за «гідний і тривалий мир».

На думку Зеленського, для президента США Дональда Трампа завершення війни з Росією може стати головним політичним здобутком і зміцнити його позиції перед проміжними виборами у США, що заплановані на листопад цього року.

«Я думаю, що немає більшої перемоги для Трампа, ніж зупинити війну між Росією та Україною. Для його спадщини це номер один», — сказав Зеленський в інтерв’ю.

За його словами, найвигідніший момент для цього — до виборів у Конгрес. «Так, він хоче, щоб було менше смертей. Але якщо говорити відверто, це просто політична перемога для нього», — додав президент.

Водночас журналіст додає, що у найближчі тижні, коли кампанія поглине більше уваги Трампа, він може вирішити, що переговори стали для нього політичним тягарем. Тоді президент США може відсторонитися, звинувативши в непоступливості одну або обидві сторони.

Зеленський розповів, що тактика, яку обрав Київ, — робити все, щоб американці не думали, що Україна хоче продовжувати війну, тому «ми почали підтримувати їхні пропозиції в будь-якому форматі, який пришвидшує процес».

Він підкреслив, що першим кроком до миру мають стати реальні гарантії безпеки від США і Європи після припинення вогню.

Водночас Зеленський визнав, що основні питання, пов’язані з гарантіями безпеки від США, досі не вирішені: наприклад, чи збиватимуть американці російські ракети в разі порушення перемир’я.

Видання пише, що Україна показала готовність підтримати мирні ініціативи президента США, «навіть коли вони здавалися нездійсненними або погано продуманими». Наприклад, про «вільну економічну зону». Зеленський сказав, що вона не дуже сподобалася українській стороні, але Україна її обговорювала.

«Іноді у мене створюється враження, ніби це так: що ще можна запропонувати українцям, просто щоб подивитися, чи відмовляться вони? Ми нічого не боїмося. Чи готові ми до виборів? Готові. А до референдуму? Готові», — наголосив український лідер.

Також Зеленський визнав, що час для переговорів обмежений через американську передвиборчу кампанію. «Росіяни можуть використати цей час, щоб завершити війну, поки президент Трамп справді зацікавлений у цьому», — сказав він.

У матеріалі також згадується колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, якого звільнили 28 листопада на тлі розслідування НАБУ корупції в енергетиці. Зеленський заперечив, що звільнив Єрмака саме через це, заявивши: «У мене були свої причини».