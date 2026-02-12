Сухопутні війська: Інтернаціональні легіони у складі ЗСУ не ліквідовують, а інтегрують до складу штурмових підрозділів

Новини

Reuters

Інтернаціональні легіони у складі Збройних сил України не розформували, а інтегрували до штурмових підрозділів для посилення їхньої боєздатності.

Про це йдеться в офіційній заяві Сухопутних військ ЗСУ.

Там кажуть, що бійці продовжують працювати у тих самих районах і умовах, але тепер їм надаватимуть посилену підтримку, що істотно підвищує їхню бойову стійкість.

«Підрозділи іноземців не зникають. Вони трансформуються, щоб стати сильнішими. Замість того щоб бути окремими «легкими» батальйонами, вони інтегруються до складу ефективних і досвідчених підрозділів Сухопутних військ», — наголосили військові.

Сухопутні війська назвали це логічним кроком, адже легіонери — бійці батальйонів спеціального призначення у складі ЗСУ. Штурмові дії та контрдиверсійні операції — саме те, чим особовий склад легіонів займався з перших днів заснування.

Тепер бійці легіонів отримали можливість перекваліфікації на операторів БпЛА, артилеристів, розвідників чи фахівців тилових посад. Більшість іноземців самостійно займаються рекрутингом нових колег з-за кордону до своїх нових підрозділів.

Перед цим видання Le Monde з посиланням на іноземних добровольців писало, що Генштаб ЗСУ наприкінці 2025 року негласно розпочав розпуск Інтернаціонального легіону — бійців переводять до штурмових полків регулярної армії, які виконують найнебезпечніші бойові завдання. Це нібито викликало шок і невдоволення серед іноземців, частина добровольців висловила намір розірвати контракти.

У Сухопутних військах визнали, що під час перевірки виявили «окремі порушення в організації обліку та управлінських процесах». Але там наголосили — «вжиті кроки спрямовані виключно на підвищення прозорості, відповідальності та боєздатності підрозділів, а не на припинення діяльності іноземців в лавах Сухопутних військ».