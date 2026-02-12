Десятки тисяч іномарок експортують з Китаю в Росію, обходячи санкції

Новини

Десятки тисяч автомобілів експортують з Китаю до Росії за схемами «сірого ринку», які дозволяють обійти західні та азійські санкції, а також зобов’язання виробників залишити російський ринок.

Про це пише Reuters.

За даними журналістів, нові машини спочатку експортують до Китаю, а потім через китайських посередників постачають до Росії. Часто автомобілі перекласифіковують як «вживані», щоб уникнути правил виробника.

У схемі беруть участь як масові бренди, так і автомобілі преміум-класу. Наприклад, Toyota і Mazda постачають машини на російський ринок через китайських трейдерів. Також через ці канали до Росії потрапляють німецькі моделі класу люкс, зокрема Mercedes-Benz і BMW.

Журналісти Reuters зазначають, що дилери працюють через «неформальні мережі» — домовляються з китайськими компаніями, які офіційно купують автомобілі у виробників, а потім перепродують їх до Росії. Так машини потрапляють до російських салонів без прямого контакту з виробником.

Виробники заявляють, що роблять усе можливе, щоб зупинити несанкціонований експорт, але через складність схем і участь багатьох посередників відстежувати весь ланцюг постачання важко.