Зеленський: Наступний раунд тристоронніх перемовин запланований на 17—18 лютого у США. Україна вже погодилась, Росія ще ні

Новий раунд переговорів представників України, Росії та США запланований на 17—18 лютого у Сполучених Штатах. Україна підтвердила свою участь, але чи погодиться Росія — поки незрозуміло.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Bloomberg.

За його словами, на порядку денному тристоронніх перемовин буде пропозиція США про створення вільної економічної зони як буфера на Донеччині. Зеленський додав, що і Україна, і Росія ставляться до цього варіанту скептично.

«Жодна зі сторін не в захваті від ідеї вільної економічної зони — ні росіяни, ні ми. У нас різні погляди на це. А домовленості були такими — повернімося до наступної зустрічі з баченням того, як це може виглядати», — сказав український президент.

Він додав, що адміністрація США хоче підписати всі документи одночасно. Водночас Зеленський підкреслив, що будь-яку мирну пропозицію Україна має затвердити або голосуванням у Раді, або референдумом, а для перемир’я потрібен контроль із залученням США — сторони ще узгоджують формулювання й деталі.

Крім того, зі слів Зеленського, наступні переговори можуть торкнутися пропозицій щодо післявоєнного планування та економічних питань. Для цього Київ направить міністра економіки Олексія Соболєва до складу делегації для обговорення зі США так званого пакета процвітання.

Останній раунд переговорів США, України і Росії в Абу-Дабі 4—5 лютого Зеленський назвав «конструктивним». Сторони зосередились на механізмах припинення вогню та тому, як його будуть контролювати США. Але остаточно узгодити деталі делегації не змогли без політичних рішень на вищому рівні.

Президент зазначив, що війна може закінчитися протягом декількох місяців, якщо переговори будуть проходити «сумлінно».