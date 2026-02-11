Військова допомога Україні від США у 2025 році зменшилася на 99%, від ЄС — зросла на 67%

Новини

У 2025 році військова допомога Україні від європейських країн зросла на 67%, а фінансова та гуманітарна — на 59%, як порівняти із середнім рівнем 2022—2024 років. Водночас допомога США скоротилася на 99%.

Про це йдеться в оновлених даних Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки.

За підрахунками дослідників, у попередні роки США щороку в середньому надавали Україні €17,3 мільярда військової допомоги та €13,3 мільярда фінансової та гуманітарної підтримки. У 2025 році зафіксували лише один військовий пакет на €0,4 мільярда і жодних нових фінансових чи гуманітарних зобов’язань.

Європа різко збільшила свою частку допомоги, але просідання допомоги з боку США було настільки великим, що в підсумку загальна міжнародна допомога залишилася приблизно на тому самому рівні.

У фінансовій та гуманітарній допомозі дедалі більшу роль відіграють інституції ЄС. Якщо у 2022 році на них припадала майже половина витрат європейських донорів, то у 2025 році — вже 89%.

Найбільшими донорами у 2025 році стали Німеччина — €9 мільярдів, Велика Британія — €5,4 мільярда, далі Швеція — €3,7 мільярда, Норвегія — €3,6 мільярда, Данія — €2,6 мільярда. Норвегія, Данія та Швеція витратили на військову допомогу Україні понад 0,6% свого ВВП.

За даними звіту, через механізм PURL профінансували близько 75% ракет для Patriot і майже 90% ракет до інших систем ППО, переданих Україні у 2025 році. У його межах 24 країни-донори до кінця року спрямували щонайменше €3,7 мільярда на закупівлю озброєнь.

Також зростає частка закупівель безпосередньо в українських оборонних підприємств. Якщо наприкінці 2024 року такі контракти становили 4% від загального обсягу закупівельної військової допомоги, то в першій половині 2025 року сягнули 12%, а в другій — 22%.

До кінця 2025 року щонайменше 11 країн фінансували закупівлі за участю українських виробників. Аналітики очікують, що у 2026-му цей напрям і надалі зростатиме, зокрема завдяки новим європейським програмам підтримки оборонної промисловості України.