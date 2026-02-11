У Канаді сталася стрілянина у школі. Загинули десять людей

Новини

Getty Images / Carlos Bezz

Десять людей, включно зі стрільцем (ймовірно — жінкою), загинули після того, як 10 лютого нападниця відкрила вогонь у середній школі на заході Канади.

Про це пише Reuters.

Канадська поліція повідомила, що шістьох людей знайшли мертвими в середній школі в місті Тамблер-Рідж у Британській Колумбії, ще двох — у будинку, який, як повідомляють, повʼязаний з інцидентом, одна людина померла дорогою до лікарні.

Щонайменше двох людей госпіталізували із серйозними або небезпечними для життя травмами, ще мінімум 25 — лікували від травм, що не загрожують життю. Поліція не повідомила, скільки жертв могли бути неповнолітніми.

Підозрювану у стрілянині знайшли мертвою від травм, яких, ймовірно, вона завдала собі сама. За повідомленнями поліцейських, вони не вважають, що є інші підозрювані або що існує додаткова загроза.

Поліція майже не розголошувала подробиць про стрільця, окрім того, що за описом це була жінка. У поліцейському повідомленні підозрювану описують як «жінку з каштановим волоссям у сукні». Це незвично, оскільки масові розстріли майже завжди здійснюють чоловіки.