Верховна Рада ухвалила закон про обовʼязкову евакуацію із зон бойових дій

Новини

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт № 12353, який врегульовує порядок обов’язкової евакуації цивільного населення із зон бойових дій.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Закон визначає, що рішення про обов’язкову евакуацію цивільних ухвалюватимуть військові адміністрації за поданням військового командування. Йдеться про населені пункти, які перебувають у зоні активних або можливих бойових дій.

Особливі правила передбачені для дітей — їх мають евакуйовувати разом із батьками або законними представниками за пропозицією військового командування й узгодженням із Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів.

Якщо батьки відмовляються вивозити дітей із небезпечних територій, евакуацію можуть здійснювати примусово представники Нацполіції. Далі дітей передають органам опіки на безпечних територіях.

Також закон дозволяє вводити обмеження на в’їзд і перебування в населених пунктах, звідки проводиться обов’язкова евакуація.

Заступник голови МВС Богдан Драп’ятий зазначив, що цей законопроєкт не могли ухвалити понад рік. Уряд вніс його до парламенту ще наприкінці грудня 2024 року.