Нідерланди і Молдова оголосили про нову фінансову підтримку енергетики України

Нідерланди і Молдова вирішили виділити нову фінансову допомогу Україні в складній енергетичній ситуації.

Так, додаткові €35 мільйонів від Нідерландів спрямують на встановлення сонячних електростанцій на дахах критичних обʼєктів, насамперед — лікарень. У Міненерго повідомили, що загалом країна внесла до Фонду підтримки енергетики України вже €100 мільйонів.

Молдова ж виділила для України пакет допомоги на €700 тисяч, повідомила премʼєрка Юлія Свириденко після зустрічі зі своїм молдовським колегою Александру Мунтяном в Києві.

У пакет увійшли генератори, трансформатори, провідники та кабелі, медичне обладнання та транспорт. Перша партія обладнання надійшла в Україну вже сьогодні, 10 лютого.