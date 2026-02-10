На Харківщині оголосили надзвичайну ситуацію в енергетиці

Новини

У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергетичній сфері.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, таке рішення ухвалили через постійні російські атаки по енергетиці регіону. Зокрема, вночі 3 лютого росіяни вдарили по Харківській ТЕЦ-5 та двох електропідстанціях — без тепла залишилися майже 105 000 абонентів.

Голова Харківської ОВА також звернувся до Кабміну з проханням долучити регіон до урядового проєкту «СвітлоДім». У рамках цієї програми мешканцям надають фінансування на генератори та інше енергетичне обладнання для багатоквартирних будинків.

Президент Володимир Зеленський 10 лютого повідомив, що найскладніша ситуація з електропостачанням зараз у Харківській, Сумській та Полтавській областях.