«Росія наближається до захоплення ключових українських міст після року виснажливих наступів». Світові медіа про війну 10 лютого

Понад рік російські війська повільно, з великими втратами просувалися полями боїв в Україні, не захопивши жодного міського опорного пункту. Тепер ці виснажливі наступи можуть почати давати результат, пише The New York Times. За оцінками військових експертів і незалежних моніторингових груп, Росія найближчими тижнями або місяцями може захопити Гуляйполе, Покровськ і Мирноград. Автор статті Констан Мейє пише, що захоплення всіх трьох міст дасть Росії міську базу для розміщення військ, організації логістики для подальших наступів, а також додаткові важелі впливу на мирних переговорах за посередництва США.

Гуляйполе майже повністю перебуває під контролем Росії, як свідчать карти боїв незалежних аналітичних груп і слова капітана Дмитра Філатова — українського офіцера, командира Першого окремого штурмового полку, який воює в цьому районі. Минулого тижня в SMS він повідомив NYT, що українські війська все ще утримують кілька будівель у місті, однак «більша частина міста повністю під контролем противника». Він також зазначив, що близько 95% військ у місті — російські. Далі простягаються відкриті поля, де українським військам бракує забудованих районів, у яких можна було б закріпитися та стримувати наступ Росії, пише видання.

Російські війська наближаються до околиць міста Запоріжжя — за картами боїв, вони перебувають приблизно за 24 км від південного в’їзду до міста. Військові експерти застерігають: подальше просування означатиме, що район потрапить у зону досяжності малих ударних дронів, що наражатиме цивільне населення на постійні повітряні атаки. Аналітики пов’язують успіхи Росії на цьому напрямку з розтягнутими українськими оборонними лініями, оскільки Київ зосереджує основні сили на захисті міст на Донеччині. Покровськ і Мирноград теж на межі, пише Констан Мейє. Розміщення військ у поєднанні з інтенсивними ударами дронів суттєво уповільнило російські атаки, однак Москва вважає, що здатна виснажити Київ, покладаючись на постійний набір новобранців. Нині спірними залишаються лише невеликі ділянки на околицях міст, йдеться у статті.

Наступна ціль — Костянтинівка, пише NYT. Військові експерти зазначають, що захоплення Покровська й Мирнограда створить для Росії плацдарм для наступу на північ і повного захоплення Донецької області, три чверті якої вона вже контролює. Якщо Костянтинівка впаде, майже всі міста далі на північ опиняться в зоні досяжності російських дронів, а Москва отримає контроль над важливою дорогою, що з’єднує ці населені пункти. Ймовірно, що Україну чекає ще більший дипломатичний тиск від Трампа, який повторив у мирній угоді аргумент Москви про поступки територіями, підсумовує автор статті.

