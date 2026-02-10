У керівника підрозділу детективів НАБУ вдома знайшли прослушку

Новини

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявило про викриття спроби встановлення засобів прослуховування вдома у керівника підрозділу детективів, який розслідує корупцію в оборонній сфері.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Зокрема, цей підрозділ розслідує справи щодо махінацій при закупівлі дронів, а його керівник входить до складу групи детективів у справі «Мідас» — масштабного розслідування корупції в енергетиці.

У НАБУ припускають, що до спроби встановити прослушку причетні співробітники одного з правоохоронних органів. За цим фактом у НАБУ вже розпочали досудове розслідування.

На брифінгу-презентації звіту НАБУ і САП 10 лютого керівник Антикорупційного бюро Семен Кривонос також згадував про цей інцидент. За його словами, незаконну прослушку керівниці підрозділу детективів встановили кілька тижнів тому, коли вона встановлювала у себе вдома електричне обладнання.

Глава САП Олександр Клименко додав, що за цим може стояти Служба безпеки України. Кривонос назвав цей випадок «одним з елементів тиску на антикорупційні органи» протягом останніх трьох тижнів.