OpenAI почала тестувати рекламу в ChatGPT. Як це працюватиме

Новини

Компанія OpenAI оголосила про початок тестування рекламних оголошень у ChatGPT. Поки що тестування відбуватиметься лише для частини користувачів у США.

Рекламні блоки можуть показуватися під відповідями ChatGPT у вигляді окремих спонсорованих елементів. В OpenAI наголошують, що такі оголошення будуть чітко відокремлені від основного тексту відповіді та марковані як реклама.

Реклама зʼявлятиметься у користувачів безкоштовної версії та плану Go, якщо вони ввійшли до свого акаунта та є повнолітніми. Водночас користувачі підписок Plus, Pro, Business та Enterprise не бачитимуть рекламу.

У компанії заявляють, що рекламні оголошення не впливатимуть на роботу алгоритмів і формування відповідей.

OpenAI зазначає, що оголошення можуть підбиратися з урахуванням теми розмови користувача. Наприклад, якщо людина шукає рецепти, їй можуть показувати рекламу продуктів або кулінарних сервісів. Водночас рекламодавці не отримуватимуть доступу до змісту особистих чатів користувачів.

Компанія пояснює, що рекламодавцям передаватимуть лише узагальнену статистику — наприклад, кількість переглядів або кліків.

Користувачі зможуть керувати рекламними налаштуваннями, зокрема закривати рекламу, надавати відгуки, дізнаватися, як і чому показують певну рекламу, і будь-коли керувати персоналізацією оголошень. Також у безкоштовному плані передбачена можливість повністю відмовитися від реклами, але в такому разі користувач отримуватиме менший денний ліміт повідомлень.

У компанії пояснюють, що новий формат монетизації допоможе утримувати безкоштовний доступ до ChatGPT і водночас фінансувати розвиток нових функцій та інфраструктури сервісу. OpenAI підкреслює, що реклама проходитиме перевірку на безпеку та відповідність стандартам платформи.