Цієї ночі росіяни запустили по Україні понад сотню дронів. Постраждали Запорізька й Одеська області
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
У ніч проти 10 лютого росіяни запустили по Україні 125 ударних дронів. Українська ППО збила 110 з них.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
У шести місцях влучили 13 дронів, ще у двох впали уламки. Постраждали Запорізька й Одеська області.
У Вільнянську на Запоріжжі поранені четверо людей: дві жінки, чоловік та однорічний хлопчик.
На півдні Одещини окупанти атакували енергетичну інфраструктуру. Частково знеструмлені три громади області.