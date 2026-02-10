Цієї ночі росіяни запустили по Україні понад сотню дронів. Постраждали Запорізька й Одеська області

Новини

У ніч проти 10 лютого росіяни запустили по Україні 125 ударних дронів. Українська ППО збила 110 з них.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

У шести місцях влучили 13 дронів, ще у двох впали уламки. Постраждали Запорізька й Одеська області.

У Вільнянську на Запоріжжі поранені четверо людей: дві жінки, чоловік та однорічний хлопчик.

На півдні Одещини окупанти атакували енергетичну інфраструктуру. Частково знеструмлені три громади області.