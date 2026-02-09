Reuters: Російські танкери дедалі частіше вказують Сінгапур як пункт призначення, хоча країна не імпортує нафту з РФ

Новини

Getty Images / «Бабель»

Російські танкери дедалі частіше вказують Сінгапур як пункт призначення, хоча країна не імпортує нафту з РФ. Такі маршрути можуть використовувати, щоб приховати кінцевих покупців і зменшити ризики санкцій.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трейдерів і дані компанії LSEG.

За їхніми даними, у січні танкери, які перевозили близько 1,4 мільйона тонн російської сирої нафти, формально прямували до Сінгапуру. Це найбільший місячний обсяг за останні роки.

Водночас трейдери кажуть, що сам Сінгапур не купує російську нафту через санкційні ризики. Натомість його сусідні води іноді використовують для перевантаження нафти з одного судна на інше.

Частина танкерів у підсумку розвантажується поблизу Малайзії або передає нафту на плавучі сховища. У таких випадках Сінгапур можуть зазначати як тимчасовий або умовний пункт призначення, щоб приховати реальний маршрут.

Один із московських трейдерів зазначив, що зростання кількості суден, які вказують Сінгапур, Суецький канал або Порт-Саїд, свідчить про труднощі зі збутом російської нафти і скорочення кола покупців.

Танкери, що прямували до Індії, раніше також часто вказували проміжні пункти призначення, зокрема Порт-Саїд або Суецький канал. Зараз використання таких умовних маршрутів стало поширенішим, оскільки компанії намагаються приховати кінцевих покупців і знизити санкційні ризики.

Що відомо про тіньовий флот РФ

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. У січні 2026 року Євросоюз оголосив про зниження ціни на російську нафту до $44,1 за барель з 1 лютого 2026 року.

Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот. Це флот старих танкерів, які вимикають маячки, щоб їх не бачили системи стеження. Оперує ними здебільшого російська державна компанія «Сучкомфлот». З його допомогою РФ транспортує орієнтовно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.