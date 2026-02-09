Bloomberg: ЄС обговорює вступ України до блоку як частину мирної угоди

Новини

Getty Images / «Бабель»

У Європейському Союзі обговорюють варіанти, за яких питання членства України може стати частиною майбутньої мирної угоди.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, один із варіантів передбачає, що Україна могла б одразу отримати деякі переваги, які зазвичай мають країни-члени ЄС, а також додаткові гарантії, пов’язані з процесом вступу. Паралельно Києву можуть дати чіткі строки та кроки, необхідні для завершення процедури.

Інші сценарії передбачають або продовження нинішнього шляху вступу без змін, або перехідний період із поступовим розширенням прав. Обговорення поки що не публічні, тому остаточних рішень немає.

У Єврокомісії підтвердили, що питання майбутнього вступу України справді обговорюють у контексті можливих мирних домовленостей. Там нагадали, що ЄС і зараз поступово інтегрує країни-кандидати в окремі політики та ринки ще до формального вступу. У випадку України такі механізми вже діють у межах Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

Як зазначає Bloomberg, у проєкті мирного плану з 20 пунктів, який Україна готує переважно разом зі США, передбачається можливе членство в ЄС приблизно у 2027 році. Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що розглядає членство в ЄС як одну з ключових гарантій безпеки для країни.