Новини

Wikimedia

Екіпаж українського гелікоптера Мі-24 загинув під час бойового завдання. Місце та час, коли сталася трагедія, поки невідомі.

Про це повідомили в 11 окремій бригаді армійської авіації «Херсон».

Мі-24 — це важкоброньований ударний гелікоптер, призначений для підтримки піхоти. Він поєднує функції бойової машини та десантного транспорту та здатен перевозити до восьми десантників.

Опівдні 8 грудня на східному напрямку фронту під час виконання бойового завдання на літаку Су-27 загинув український пілот Євгеній Іванов. Загиблий підполковник був старшим штурманом 39 бригади тактичної авіації.

У вересні загинув льотчик тієї ж бригади майор Олександр Боровик. Йому було 30 років. Пілот винищувача Су-27 виконував бойове завдання на Запорізькому напрямку.