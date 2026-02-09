Міжнародна група астрономів знайшла на Венері величезний підземний тунель

Новини

Міжнародна група астрономів, серед яких є італієць Лоренцо Бруццоне з Університету Тренто, знайшла на Венері величезний підземний тунель.

Про це пише Space.

Аналізуючи дані космічного зонда NASA «Магеллан», астрономи заявили про виявлення великого підземного тунелю на Венері. Він, імовірно, утворився через вулканічну активність на планеті.

Підземний прохід може простягатися на десятки кілометрів, кажуть вчені. Однак підтвердити точні розміри та форму можна буде лише після нових досліджень. Якщо все підтвердиться, це буде лише другий відомий випадок лавової труби на Венері.

Також відкриття доводить, що Венера не є «мертвою» геологічно планетою, а її поверхня і надра продовжують змінюватися під впливом вулканів. Це відкриває нові можливості для розуміння її еволюції та порівняння з іншими планетами Сонячної системи.

Для того щоб зробити відкриття, науковці використали архівні карти NASA, які у 1990—1992 роках створив зонд «Магеллан». Він зробив це за допомогою радара, який відбиває сигнал від поверхні.