Ситуація на Запорізькому напрямку змушує Україну переглянути тактику й почати системно бити по тилу росіян. Світові медіа про війну 9 лютого

Росія зосередила свою тактику на ударах безпілотниками по цілях на відстані 19–80 км від лінії фронту, щоб зруйнувати українську логістику та підрозділи операторів дронів у Запорізькій області, пише The Wall Street Journal. Такий підхід дає змогу російським військам повільно, але системно просуватися вперед і водночас посилює тиск на позиції Києва під час переговорів. Україна ж і надалі зосереджується на тому, щоб завдавати російській піхоті максимальних втрат у зоні ураження приблизно за 20 км від фронту, зазначає видання. Однак дедалі більше військових кажуть, що потрібно змінити тактику й перейти до системних ударів по тилу противника.

Ефективність оборони зросла б, якби Сили оборони концентрували удари по операторах БпЛА та пунктах управління ротного й батальйонного рівнів у глибокому тилу росіян, сказав у коментарі WSJ майор Олег Ширяєв, командир 225 окремого штурмового батальйону, підрозділи якого стримують постійні атаки Росії на півдні Запорізької області. Військовий аналітик із Відня Франц-Штефан Гаді зауважує, що хоча Україна має сильних окремих операторів дронів, удари по тилових цілях залишаються фрагментарними. За його словами, Києву бракує безпілотників та інших засобів ураження середньої дальності, здатних бити по цілях на відстані 32–193 км. Щоб поповнити арсенал, потрібна підтримка західних партнерів, каже Гаді.

Водночас Запорізька область стала наочним прикладом того, чому Росія не може здійснити швидкий прорив попри перевагу в ресурсах, пише видання. Відкриті засніжені рівнини роблять російську бронетехніку вразливою для українських дронів, тому російські війська дедалі рідше використовують танки. Замість прямих атак невеликі групи російських солдатів намагаються обійти українські позиції та зайти якомога глибше в тил. Підрозділи Ширяєва працюють у режимі «пожежників», оперативно реагуючи на спроби російських солдатів прорватися крізь прогалини на тонкій лінії оборони. За словами командира, його бійці роблять усе можливе, щоб стратегія спрацювала. Наразі російські війська перебувають лише за 22 км від околиць Запоріжжя, що дає їм змогу атакувати місто окремими типами безпілотників, йдеться у статті. Мешканці міста побоюються, що Росія почне щоденний терор дронами проти цивільного населення, як це вже відбувається в Херсоні.

