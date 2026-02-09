США перехопили ще одне судно тіньового флоту РФ

Новини

Department of War / X

Американські військові перехопили ще одне судно тіньового флоту РФ. Вони взяли на абордаж танкер Aquila II в Індійському океані.

Про це повідомив Пентагон.

За даними міністерства, судно порушило карантин, який президент США Дональд Трамп запровадив для підсанкційних суден у Карибському морі. Танкер намагався втекти, але американські військові переслідували його аж до Індійського океану, де і взяли його на абордаж.

За даними ГУР, Aquila II — одне із суден тіньового флоту, яке допомагає перевозити російську нафту. Ймовірно, воно також перевозило венесуельську нафту попри морську блокаду США. Судно перебуває під санкціями США, ЄС, Британії, Канади, Швейцарії та України.