США перехопили ще одне судно тіньового флоту РФ
- Ольга Березюк
Department of War / X
Американські військові перехопили ще одне судно тіньового флоту РФ. Вони взяли на абордаж танкер Aquila II в Індійському океані.
Про це повідомив Пентагон.
За даними міністерства, судно порушило карантин, який президент США Дональд Трамп запровадив для підсанкційних суден у Карибському морі. Танкер намагався втекти, але американські військові переслідували його аж до Індійського океану, де і взяли його на абордаж.
За даними ГУР, Aquila II — одне із суден тіньового флоту, яке допомагає перевозити російську нафту. Ймовірно, воно також перевозило венесуельську нафту попри морську блокаду США. Судно перебуває під санкціями США, ЄС, Британії, Канади, Швейцарії та України.
- 16 грудня 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про повну блокаду нафтових танкерів під санкціями, які прямують до або з Венесуели. За його словами, це був спосіб тиску на венесуельську владу.
- Після захоплення Ніколаса Мадуро в столиці Венесуели Каракасі держсекретар Марко Рубіо заявив, що США й далі використовуватимуть блокаду як важіль впливу на тимчасовий уряд Венесуели.