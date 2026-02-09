Нардепу Гуньку скоротили термін — апеляція призначила йому 4 роки замість 7

Новини

Апеляційна палата ВАКС 9 лютого частково змінила вирок нардепу Анатолію Гуньку. Йому присудили чотири роки позбавлення волі та затримали в залі суду.

Про це повідомили в пресслужбі ВАКС.

Після рішення апеляції вирок набрав законної сили, тож Анатолій Гунько має втратити депутатський мандат.

Суд частково задовольнив скаргу захисників Гунька та перекваліфікував його дії на зловживання впливом. Попередня інстанція ВАКС визнала нардепа винним у підбурюванні до надання хабаря та шахрайстві й призначив позбавлення волі на сім років.

У Гунька мають конфіскувати все майно та заборонити обіймати посади у владі протягом 3 років. Однак вирок все ще можна оскаржити в касації.

У чому звинувачують Анатолія Гунька

За версією НАБУ і САП, Гунько в змові зі своїм помічником та ще одним спільником вимагали та одержали від представника аграрної фірми частину хабаря.

Хабар вимагали в обмін на дозвіл обробляти державні землі Національної академії аграрних наук. Притому за кожен гектар землі необхідно було сплатити $130. Загалом йшлося про $221 тисячу, з яких необхідно було передати завдаток $85 тисяч. Гунька затримали на гарячому в серпні 2023 року, коли йому передавали завдаток.

А на початку лютого цього року Гуньку оголосили нову підозру. Правоохоронці вважають, що він привласнив землю Нацакадемії аграрних наук на понад 30 млн грн і вирощував там зерно на продаж. Слідство в цій справі ще триває.