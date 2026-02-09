Вночі росіяни запустили по Україні балістичні ракети і майже півтори сотні дронів. Постраждали кілька регіонів
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
У ніч проти 9 лютого росіяни запустили по Україні 11 балістичних ракет «Іскандер-М» і 149 ударних дронів. Українська ППО збила 116 дронів і частину ракет.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Декілька ракет і 23 дрони влучили в 15 місцях, ще в шести впали уламки.
Дніпропетровщина
У Шахтарському через атакуву дронів сталася пожежа в триповерхівці. Постраждали девʼятеро людей, серед них 9-річна дівчинка. Всіх госпіталізували, одна жінка у важкому стані.
Харківщина
На Харківщині в Богодухові росіяни атакували приватний сектор. Загинули жінка і 10-річний хлопчик. Ще троє людей постраждали. У селі Лужок постраждала 73-річна жінка і 18-річна дівчина, у селищі Золочів через атаку окупантів 17-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес.
Одеса
В Одесі через атаку на житлові будівлі загинув чоловік, ще двоє людей постраждали.
Херсон
У Херсоні близько 6:30 поранення отримали 51-річні жінка і чоловік. У них вибухові травми і контузії.
Волинь
У Нововолинську росіяни атакували високовольтну підстанцію. 80 тисяч абонентів громади і навколишніх населених пунктів залишились без світла.